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Кадыров потребовал от Зеленского извиниться и стать мужчиной

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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал он. При этом чеченский лидер указал, что держать ответ Зеленскому придется «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова».

Кадыров добавил, что раньше знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. «Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово!», — резюмировал он.

В апреле 2019 года Зеленский извинился перед мусульманами за использование в шоу студии «Квартал 95» кадров с Кадыровым. Речь идет о видеонарезке, где в одном из кадров роликов изображен плачущий после молитвы глава Чечни.

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