Бывший СССР
 
Последние новости
Путин назначил нового посла в Белоруссии
В России захотели запретить недостоверную информацию о ВИЧ
Шарапова ощутила себя по-настоящему русской
Индийские военные обнаружили следы йети
Жилье в Сочи резко подорожает
Сомнительное голосование в «Голосе» взволновало иностранного владельца формата
Россию покинули тысячи миллионеров
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
Новости партнеров

Зеленский извинился за плачущего Кадырова на украинском телеканале

Перейти в «Мою Ленту»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в программе кадров с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина».

Речь идет о видеонарезке в передаче «ЧистоNews», выходящей на телеканале «1+1», который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В одном из роликом изображен плачущий после молитвы Кадыров.

По словам Зеленского, видео с главой Чечни попало в нарезку случайно, однако ему объяснили, что это может задеть религиозные чувства мусульман. Он попросил прощения у «всего мусульманского мира», добавив, что извиняется не за свои действия и шутки.

«Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии — потому что религия болезненная тема, очень тонкая грань — это некрасиво, просто нехорошо», — заключил он.

Ранее 30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. Его результат составил 73,23 процента. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей. Согласно закону, церемония инаугурации должна состояться не позже 30 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленского объявили президентом Украины
Зеленский отказался общаться с российскими журналистами
Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский
Зеленский оценил идею Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Оставили за кадром

Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
18:51Сегодня

ЦИК Украины рассказал о давлении с целью ускорения подсчета голосов

20:37Сегодня

Бывшего президента Армении обвинили во взяточничестве

14:48Сегодня

Украинский суд отклонил мешавшие объявить победу Зеленского иски

Бывший СССР00:2928 апреля
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

Разборки по-киевски

Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?
19:37Сегодня

Порошенко призвал Зеленского объединиться против общей угрозы

12:53Сегодня

Российские военные корабли подошли к границам Латвии

16:43Сегодня

Украинский министр назвал жителей Донбасса мразями и вызвал гнев Тимошенко

Бывший СССР00:0121 апреля

Последняя битва

Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?
13:50Сегодня

Зеленского объявили президентом Украины

14:2529 апреля

В штабе Зеленского ответили на сообщения о его встречах с олигархами в Турции

09:58Сегодня

Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени

Россия
Алексей Текслер «Они могут взорвать информационное поле»
Российские губернаторы начали массово лайкать и шарить. Ради чего они пришли в соцсети?
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Знаешь, сколько было ублюдков?»
 
Путин назначил нового посла в Белоруссии
В России захотели запретить недостоверную информацию о ВИЧ
В Чечне ответили опасающемуся кровной мести оппозиционному блогеру
Россиян атаковали одичавшие свиньи
Все материалы
Мир
Эра Рэйва
Япония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
Противники Мадуро направились к президентскому дворцу
Родители расстрелянных полицейскими детей пообщались с журналистами
Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
Свержение памятника Саддаму ХусейнуАрабский лев
Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
«Русские должны оттуда убраться»
 
Бутина назвала свой приговор абсурдным
Все материалы
Бывший СССР
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
ЦИК Украины рассказал о давлении с целью ускорения подсчета голосов
Министр внутренних дел Украины Арсен АваковРазборки по-киевски
Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?
Украинский суд отклонил мешавшие объявить победу Зеленского иски
Порошенко призвал Зеленского объединиться против общей угрозы
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Украинский министр назвал жителей Донбасса мразями и вызвал гнев Тимошенко
Все материалы
Экономика
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
«Аэрофлот» начал продажу билетов на субсидируемые перевозки в Симферополь
Кабриолет из «Кортежа» Путина похвалили после первой поездки
Медведев напомнил о скидке на российский газ для Украины
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Третий крупнейший
«Трест Коксохиммонтаж» стал одним из генподрядчиков завода СПГ в Ленинградской области
Опубликованы первые фотографии внедорожника из «Кортежа» Путина
Все материалы
Силовые структуры
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
Обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе поймали на лжи
Российской судье вынесли приговор за попытку продать должность
Высокопоставленные силовики оказались под угрозой из-за дела Захарченко
Все материалы
Наука и техника
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Серьезный дядя
Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone
Объяснена природа загадочного объекта в космосе
Раскрыт ядерный арсенал США
Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой
В США рассказали о каннибализации F-35
Все материалы
Спорт
«Уж очень быстро бегают»
Эти клубы играют в футбол больше ста лет. За что «Тоттенхэм» и «Аякс» прозвали «евреями»?
Названа самая красивая российская хоккеистка
Дагестан отказался спасать загибающийся «Анжи»
С молчанием футболистов РПЛ решили бороться
Макарена Санчез«Нас считают вторым сортом только за то, что мы женщины»
Лучшая футболистка Аргентины устроила бунт из-за низкой зарплаты. Ее поддержал даже Месси
РПЛ разрешила фанатам «Зенита» пронести оскорбительный баннер
Выбран капитан сборной России на чемпионате мира по хоккею
Все материалы
Культура
«Можно выпустить еще 1500 серий»
Когда «Игра престолов» закончится на самом деле?
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
Чуть помедленнее, Тони
Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?
Актер из «Мстителей» опубликовал секретное видео со съемок
Подготовку героев «Игры престолов» к битве с Королем Ночи раскритиковали
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
В Москве выступят Lil Ugly Mane и Wavves
Все материалы
Интернет и СМИ
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Положи ее на спину
Два века назад женскую «истерию» лечили оргазмом. Почему это было жестоко и бессмысленно
Ярмольник стал счастливее после суда с ФСО
Хакеры начали заражать компьютеры через сервис «Яндекса»
Фотография туристки на фоне достопримечательности вызвала шквал критики в сети
Найдена опасная уязвимость в браузере Chrome
Все материалы
Ценности
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Легендарный журнал устроил пляжную фотосессию в мусульманском купальнике
Королеву Испании уличили в подражании Меган Маркл
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Африканский налет
Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
Названы лучшие приложения для бронирования туров
Один из крупнейших покупателей Boeing 737 MAX нашел ему замену
Российским аэрофобам предложат обнять собак
Туристов предупредили о пробках и очередях в московских аэропортах
Все материалы
Из жизни
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Англичанка предпочла мопса парню
Китаец бросил располневшую после родов жену
Участница конкурса красоты «Мисс Франция» погибла под колесами трактора
Модель пыталась спасти тонущих щенят и погибла
Все материалы
Волги против Mini
Видео: советские машины против Mini и Porsche на ралли Монте-Карло! Что из этого вышло?
Сначала они были концептами
Как выглядели популярные модели на пути к серийному производству
Суперкроссоверы
Топ-10 самых быстрых кроссоверов в 2019 году
Полвека Porsche, впервые победившему в Ле-Мане
Все варианты легендарного Porsche 917
Российский инвестфонд воскресит проект гиперкара Lada
Кабриолет Aurus получил «парадные» настройки подвески
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Все материалы
Дом
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Морда кирпичом
Что вы понимаете в архитектуре? Сложный тест
В Крыму подорожали новостройки
Жилье в Сочи резко подорожает
Россияне бросились скупать загородное жилье
Шуру оставили бомжом
Все материалы