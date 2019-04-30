Зеленский извинился за плачущего Кадырова на украинском телеканале

Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в программе кадров с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина».

Речь идет о видеонарезке в передаче «ЧистоNews», выходящей на телеканале «1+1», который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В одном из роликом изображен плачущий после молитвы Кадыров.

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По словам Зеленского, видео с главой Чечни попало в нарезку случайно, однако ему объяснили, что это может задеть религиозные чувства мусульман. Он попросил прощения у «всего мусульманского мира», добавив, что извиняется не за свои действия и шутки.

«Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии — потому что религия болезненная тема, очень тонкая грань — это некрасиво, просто нехорошо», — заключил он.

Ранее 30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. Его результат составил 73,23 процента. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей. Согласно закону, церемония инаугурации должна состояться не позже 30 мая.

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