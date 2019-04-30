Зеленского объявили президентом Украины

ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Его результат составил 73,23 процента. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей.

2,31 процента бюллетеней ЦИК признал недействительными.

Дату инаугурации Зеленского должна утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

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Ранее Зеленский обвинял ЦИК в затягивании оглашения результатов голосования с целью помешать ему досрочно распустить Верховную Раду. Украинское законодательство предполагает, что сделать это можно не позднее чем за полгода до истечения полномочий текущего состава парламента. В данном случае это 27 мая. СМИ сообщали, что дата инаугурации уже предварительно назначена на 28 мая.

В ЦИК опровергли обвинения президента и указали на то, что по закону у комиссии есть 10 дней, чтобы провести все процедуры по подсчету голосов.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля.

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