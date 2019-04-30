Украинский суд отклонил мешавшие объявить победу Зеленского иски

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что в судах страны не зарегистрировано ни одного иска, касающегося президентских выборов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

ЦИК получил официальные письма от апелляционных и административных судов, из которых следует, что в их производстве нет административных дел, касающихся подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования. «Таким образом, сегодня у нас есть информация, которая нам полностью позволяет юридически подойти к составлению протокола о результатах повторного голосования», — заявила она.

Слипачук добавила, что в отношении избранного президента Владимира Зеленского в шестой апелляционный административный суд подали два иска, однако в их рассмотрении заявителям было отказано. Суть претензий она не уточнила.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

Ранее ЦИК официально объявил итоговые результаты выборов президента Украины. Результат Зеленского составил составил 73,23 процента. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей. 2,31 процента бюллетеней ЦИК признал недействительными.

Официальное объявление результатов выборов происходит после обработки всех протоколов голосования, получения всех оригиналов протоколов от территориальных избирательных комиссий, а также после окончания любых судебных разбирательств, которые касаются избирательного процесса и могут повлиять на итоговые цифры.

Дату инаугурации Зеленского утвердит Верховная Рада, она должна пройти в течение 30 дней после оглашения официальных результатов выборов. Ранее избранный президент обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов голосования с целью помешать ему досрочно распустить Верховную Раду. Украинское законодательство предполагает, что сделать это можно не позднее чем за полгода до истечения полномочий текущего состава парламента. В данном случае это 27 мая.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!