Возможность срыва инаугурации Зеленского опровергли

В Конституционном суде Украины (КС) опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможном срыве инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Со стороны КС не возникнет никаких помех в совершении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге, согласно статье 104 Конституции Украины», — говорится в заявлении суда.

В КС сообщили, что, даже в случае отставки главы суда, инаугурация не может быть сорвана, так как в Конституции Украины не указано конкретное лицо, которое приводит президента к присяге во время церемонии. По их словам, эта обязанность лежит в целом на суде, и она, «безусловно, будет исполнена».

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Ранее, 24 апреля, в СМИ появилась информация, что команда действующего президента Петра Порошенко планирует инициировать отстранение от должности главы КС Станислава Шевчука для срыва инаугурации Зеленского.

Отмечалось, что привести президента к присяге может только председатель КС. В случае, если его должность вакантна, инаугурация переносится на неопределенный срок — до выборов нового главы инстанции.

Инаугурация Зеленского предварительно назначена на 28 мая, когда, согласно украинскому законодательству, уходящий президент уже не будет иметь права распустить Верховную Раду. Это можно сделать не позднее чем за полгода до истечения срока работы нынешнего состава парламента. Точную дату определит Рада.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Зеленский набрал более 73 процентов голосов, Порошенко — около 24 процентов.

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