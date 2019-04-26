Команда Зеленского объяснила необходимость роспуска Верховной Рады

Представитель штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске парламента. Свое заявление он сделал в эфире программы «Право на власть» канала «1+1». Запись доступна на YouTube.

«В рамках действующей конституции, если это будет разрешено, то теоретически — да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия», — ответил Разумков на вопрос о возможном роспуске Рады.

По его словам, команда Зеленского недовольна этими шагами. «Это очень важно и для страны, и для людей иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах. У нас должен быть гарант конституции, который будет защищать права и свободы граждан этой страны», — пояснил он.

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Законопроект о президенте был внесен в Верховную Раду представителями партии «Самопомощь». Согласно тексту законопроекта, урезаются полномочия президента по формированию состава правительства. Если сейчас президент Украины сам назначает министра обороны и министра иностранных дел, то в случае принятия законопроекта ему придется выбирать из кандидатур, предложенных депутатами. Правящая партия «Блок Петра Порошенко» пообещала поддержать законопроект на голосовании в Раде.

В команде Зеленского этот законопроект назвали «попыткой государственного переворота» и «ударом под дых» не только президенту, но и всем избирателям, которые поддержали его на выборах.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Победу в нем одержал Зеленский, набрав 73,22 процента голосов. Его соперника — действующего главу государства Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей. По закону новый президент может распустить Верховную Раду не позднее, чем за полгода до окончания ее полномочий. В нынешнем случае крайний срок — 27 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов. Дату церемонии утверждает парламент. Имя нового главы государства должно быть объявлено до 1 мая. В Центризбиркоме Украины ранее сообщали, что планируют объявить итоги президентских выборов 30 апреля.

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