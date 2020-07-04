Кадыров заявил о дружбе Чечни с «братской Белоруссией»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил белорусский народ с Днем независимости и заявил, что гордится дружбой Чечни с «братской Белоруссией». Соответствующий пост он опубликовал в совсем Telegrаm-канале в субботу, 4 июля.

«Я горд напомнить, что между Беларусью и субъектом России, Чеченской Республикой, сложились дружеские и деловые отношения», — написал он.

По его словам, Россию и Белоруссию связывают крепкие экономические, культурные и гуманитарные узы.

Глава республики поблагодарил белорусского президента Александра Лукашенко, который, по его словам, всегда готов к сотрудничеству. «Я искренне желаю Александру Григорьевичу и народу Республики Беларусь мира и процветания!» — заключил Кадыров.

В июне прошлого года после получения ордена Дружбы народов от президента Александра Лукашенко Рамзан Кадыров назвал Белоруссию родной страной. Во время вручения награды Лукашенко назвал Кадырова братом.

День независимости в Белоруссии отмечается 3 июля. Накануне президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с этим праздником. Наращивание связей и конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства отвечает интересам народов России и Белоруссии, отметил российский лидер в поздравительной телеграмме.

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