Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Белоруссию родной страной после получения ордена Дружбы народов от президента Александра Лукашенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале Kadyrov_95.

«Я всегда считал и считаю Беларусь родной страной, а к Александру Григорьевичу отношусь с огромным уважением!» — заявил Кадыров. Он добавил, что Белоруссия является для России «братской и дружественной» страной, а получение ордена назвал высокой оценкой «тяжелого, кропотливого, а порой и опасного» труда команды, которая спасала граждан республики из плена в Ливии.

Кадыров также поздравил Лукашенко с победой белорусской команды на открытом чемпионате по тактической стрельбе в Чечне. Он отметил, что президент подтвердил искреннее желание посетить Чечню и «побывать в горах Кавказа».

Ранее Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, поблагодарил за возвращение нескольких белорусов на родину и назвал братом. Указ о награждении Кадырова орденом Лукашенко подписал в августе 2018 года. Чеченский лидер получил его «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества».

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