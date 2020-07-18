В Раде назвали способ спасти Украину

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал способ спасти Украину. Слова парламентария приводятся на сайте политической силы.

Он отметил, что вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку. По мнению депутата, представители власти даже не скрывают, что пришли править страной «одноразово», поэтому всем жителям страны будет лучше от их отставки.

Он также выразил уверенность, что власть сменится уже в октябре благодаря местным выборам.

Ранее депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента. В частности, члены партии указали на то, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Однако за год президентства он так его и не выполнил.