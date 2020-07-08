Президент Украины Владимир Зеленский избавился от своей недвижимости и получил 13,5 миллиона гривен (примерно 36,2 миллиона рублей). Соответствующие изменения появились в декларации главы государства, передает ТАСС.

Деньги поступили от продажи земельного участка и отчуждения недвижимого имущества. В документе не говорится, какие именно объекты перешли к новому владельцу. По закону страны, подобные данные должны обновляться в течение 10 дней после того, как состоялась сделка.

Согласно декларации за 2019 год, в собственности президента находился один земельный участок площадью 1,2 тысячи «квадратов» в селе Иванковичи (Киевская область), а также дом площадью 354 квадратных метра, где он проживает вместе с семьей.

Дополнительно Зеленский указал, что получил 4,4 миллиона гривен (11,8 миллиона рублей) от продажи квартиры на Большой Васильковской улице в Киеве — жилье принадлежало его супруге. Также семья получила 3,2 миллиона гривен (8,6 миллиона рублей) за сдачу в аренду квартиры в Великобритании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru