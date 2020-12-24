Супруга Зеленского ответила на вопрос о его втором сроке

Cупруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью изданию «НВ» ответила на вопрос о его планах баллотироваться на второй срок.

По словам Зеленской, она не обсуждала с мужем этот вопрос и вряд ли планирует делать это в будущем. «Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не завершил что-то начатое и надо завершать», — ответила первая леди. При этом она уточнила, что «не хочет настраиваться» на подобный исход.

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Кроме того, Зеленская рассказала, что почти не скучает по временам, когда ее муж не занимался политикой. Свою главную функцию в роли первой леди она назвала «дипломатией мягкой силы». «Потому что первая леди — это голос, который услышат, чем нужно пользоваться», — подчеркнула жена президента.

27 ноября заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко допустил, что Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок, так как «действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой». Он добавил, что глава государства сообщит о своем решении ближе к президентским выборам.

Ранее президент Украины обратился к журналистом с просьбой не трогать его жену и детей. Он заявил, что социальные проекты Елены Зеленской «кроме добра, ничего не несут». При этом он заявил, что спокойно относится к критике в свой адрес со стороны граждан и СМИ.