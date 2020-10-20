Зеленский назвал Украину готовой ко всему страной

Президент Украины Владимир Зеленский в послании к депутатам Верховной Рады призвал ввести новую философию — страна, готовая ко всему. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, 2020 год принес Украине «немало бед». Среди них он назвал несколько экологических катастроф, сбитый в Иране пассажирский самолет Boeing 737-800 и эпидемию коронавируса.

Зеленский заключил, что украинцы «должны сделать правильные выводы и стать сильнее»: «Предотвращать угрозы, чтобы не преодолевать последствия. Должны ввести новую философию — страна, которая готова ко всему. Или способна максимально противостоять новым угрозам».

Ранее 20 октября стало известно, что на Украине поставлено два антирекорда, связанные с пандемией коронавируса. За сутки выявлено максимальное количество зараженных, кроме того, зарегистрирована рекордная смертность.

24 сентября президент Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса в стране продолжит ухудшаться. Правительство при этом запретило въезд в страну всем иностранным гражданам с 28 августа.