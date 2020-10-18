В Раде сочли манипуляцией вопросы Зеленского к украинцам

Опрос, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским, — это попытка манипуляции общественным мнением. С таким заявлением выступил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на сайте фракции.

По его словам, вопросы, которые зададут украинцам, ярко свидетельствуют либо о страхе власти перед политическим провалом, либо лоббируются теми, кто осуществляет внешнее управление Украиной.

Медведчук уличил украинского лидера в том, что проведение такого опроса не предусмотрено его полномочиями. Кроме того, он задался вопросом, за чей счет и кем будет проводиться масштабный опрос общественного мнения. «Итоги этого опроса будет подводить неизвестно кто и однозначно вне правовых рамок. Соответственно, они не могут быть объективными», — объяснил политик. Кроме того, подобная инициатива снизит доверие общества к институту референдумов, если закон об их проведении будет когда-нибудь принят, подчеркнул председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 25 октября в ходе местных выборов. Результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Среди вопросов — введение пожизненного заключения за коррупционные преступления, создание свободной экономической зоны в Донбассе, сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300, легализация медицинской марихуаны и использование гарантий безопасности, данных Украине по Будапештскому меморандуму.