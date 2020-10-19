Украина заявила о готовности Ирана выплатить компенсации за сбитый Boeing

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о готовности Ирана выплатить компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing. Об этом сообщается на сайте МИД.

19 октября Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. «Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбитие украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства», — сказал замглавы украинского МИД.

Он отметил необходимость провести объективное расследование и призвал Тегеран обеспечить доступ ко всем материалам.

В августе глава Центрального страхования республики Голамреза Солеймани заявил, что украинский Boeing был застрахован европейскими компаниями, следовательно, они и должны выплачивать компенсацию.

При этом в июле официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сказал, что Тегеран согласен на выплату компенсаций.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года вылетел из Тегерана в Киев и был сбит сразу после взлета. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа: граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Тегеран признал, что самолет по ошибке сбили иранские военные.