Иран пожаловался на нежелание Украины открывать рейсы из-за сбитого Boeing

Иран пожаловался на нежелание Украины открывать прямое авиасообщение из-за сбитого в январе в Тегеране Boeing 737. Об этом рассказал посол Исламской республики в Киеве Манучехр Моради в интервью агентству «Укринформ».

«К сожалению, правительство Украины после катастрофы самолета отменило разрешение на прямые авиарейсы. Несмотря на неоднократные обращения посольства, [в Киеве] не соглашаются на выдачу разрешения на полеты», — посетовал он.

Моради подчеркнул, что Тегеран активно выступает за возобновление прямого авиасообщения с Украиной и ищет возможности наладить отношения. Киев просят разрешить полеты «хотя бы иранским авиалиниям».

Авиасообщение приостановилось с 9 января по инициативе Украины, вопрос отложили до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800. Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. Иран признал, что сбил самолет по ошибке — по нему выпустили две ракеты.

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