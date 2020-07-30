Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Тегеран согласен на выплату компенсаций в связи с авиакатастрофой с украинским пассажирским самолетом в январе 2020 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает РИА Новости.

Однако, предупредил он, реализация этого вопроса «займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения». Мусави также добавил, что переговоры по выплатам за погибших украинцев продолжатся.

12 июля организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополненный доклад, посвященный расследованию катастрофы украинского Boeing. В нем говорилось, что комплекс противовоздушной обороны (ПВО) сбил лайнер по ошибке: незадолго до происшествия его переместили, а перенастройку данных не провели из-за человеческой ошибки. Это якобы и привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.