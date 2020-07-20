Канада усомнилась в иранской версии катастрофы украинского Boeing

Канада усомнилась в версии Ирана о причинах катастрофы украинского Boeing 737, сбитого в январе иранскими военными над Тегераном. Об этом рассказал глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань, передает Reuters.

«Я не очень-то доверяю иранскому отчету. Не верю, что это произошло из-за человеческого фактора, это похоже на излишнее упрощение ситуации», — считает глава ведомства.

Ранее Шампань рассказал, что черные ящики украинского Boeing были доставлены в Париж. Ожидается, что их доставят на исследование в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации утром 21 июля. Там также будут присутствовать чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады.

12 июля организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополненный доклад, посвященный расследованию катастрофы украинского Boeing. В нем говорилось, что комплекс противовоздушной обороны (ПВО) сбил лайнер по ошибке: незадолго до происшествия его переместили, а перенастройку данных не провели из-за человеческой ошибки. Это якобы и привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.

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