На кадрах уничтожения азербайджанского беспилотника заметили пассажирский лайнер

Военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке указал на недостоверность видео Минобороны Армении, на котором якобы запечатлено уничтожение азербайджанского беспилотника. Кадры он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Репке заметил, что на видео на самом деле попал гражданский авиалайнер. «Подсказка: если вы утверждаете, что сбили беспилотник, не показывайте двухмоторный узкофюзеляжный пассажирский самолет, на который направлена ваша система ПВО», — написал журналист.

В январе этого года Репке одним из первых предположил, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит ракетой. Он указал, что об этом свидетельствует то, что перед падением самолет резко повернул направо. Кроме того, журналист заметил, что экипаж судна не подал сигнал бедствия, что указывает на внезапное катастрофическое событие на борту.

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Ранее, 14 июля, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала момент попадания ракеты в беспилотник Elbit Hermes 900. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отмечал, что были сбиты порядка 10 азербайджанских беспилотников.

Ранее о сбитом беспилотнике Армении сообщала азербайджанская сторона. Минобороны утверждает, что армянские ВС попытались провести разведывательный полет над азербайджанскими позициями в направлении Товузского района, для чего использовали беспилотник Х-55.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.