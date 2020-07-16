Азербайджан сбил армянский беспилотник

Азербайджанская армия утром в четверг, 16 июля, сбила беспилотник вооруженных сил Армении. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, передает Vesti.az.

Минобороны утверждает, что армянские ВС попытались провести разведывательный полет над азербайджанскими позициями в направлении Товузского района, для чего использовали беспилотник Х-55. Дрон был обнаружен и уничтожен.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что во время боев на границе был подбит азербайджанский танк. Кроме того, уничтожены огневые позиции артиллерийских и минометных батарей Азербайджана, откуда ранее велась стрельба по приграничным населенным пунктам, заявили в Ереване.

Бои на армяно-азербайджанской границе возобновились 16 июля.