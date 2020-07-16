Армения подбила азербайджанский танк

Армянская армия подбила азербайджанский танк во время боев на границе. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян, передает «Sputnik Армения».

Также уничтожены огневые позиции артиллерийских и минометных батарей Азербайджана, откуда ранее велась стрельба по приграничным населенным пунктам, заявила Степанян.

Ситуация на границе двух республик обострилась 12 июля. Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. 16 июля бои возобновились. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании правительства о необходимости увеличить военный бюджет.