На границе Армении и Азербайджана возобновились бои

На товузском направлении границы между Арменией и Азербайджаном возобновились бои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно заявлению ведомства, вооруженные силы Армении атаковали позиции азербайджанской армии на границе. Министерство также сообщило, что села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. О потерях среди гражданского населения не сообщается.

Министерство обороны Армении в свою очередь обвинило Азербайджан в обстреле сел Айгепар и Мовсес.

Ранее Турция заявила о полной готовности поддерживать Азербайджан в боях с Арменией. Министр национальной обороны заявил, что Анкара разделяет «боль братского Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих в результате очередной провокации армянской стороны».

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы не исключил, что боевые действия могут перерасти в масштабную войну из-за Нагорного Карабаха.