Иран раскрыл расширенную версию катастрофы украинского Boeing

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополненный доклад, посвященный расследованию катастрофы украинского Boeing под Тегераном в январе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, комплекс противовоздушной обороны (ПВО), сбивший украинский авиалайнер, был перемещен незадолго до происшествия, что привело к «изменению географического положения и направления комплекса». После перемещения из-за человеческой ошибки не была проведена перенастройка данных и не были выполнены обязательные в таких ситуациях действия. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета таким образом, что комплекс ПВО распознал его как «цель, двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана». На самом деле самолет летел на северо-запад от Тегерана, а не с юго-запада к нему.

8 января был изменен уровень готовности систем ПВО. Военные оповестили гражданские органы контроля над воздушным пространством о возможности взлетов самолетов, которым выдано разрешение. Украинский самолет прошел эту процедуру: центр контроля воздушного пространства в 5:53 по местному времени передал запрос на вылет координационному центру системы ПВО.

Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

В конце июня прокуратура Ирана раскрыла причины уничтожения украинского Boeing. Тегеран указал, что украинский авиалайнер был сбит в результате человеческой ошибки, а не приказа высших военных властей страны. Так, оператор зенитно-ракетного комплекса имел информацию о выпущенных крылатых ракетах. При этом он не смог верно определить, где находится север, — таким образом под подозрение попал взлетевший самолет.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.

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