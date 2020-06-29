Иран отправил черный ящик с украинского Boeing 737 во Францию

Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого в январе 2020 года украинского Boeing 737. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство со ссылкой на военного прокурора Тегерана Голама Аббаса Торки пишет, что бортовой самописец серьезно поврежден. По словам прокурора, для расшифровки требуется сложное техническое оборудование. Отмечается, что иранские эксперты не смогли получить его из-за американских санкций.

AP пишет, что французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации уже назначило дату, когда начнутся технические работы по расшифровке: это произойдет 20 июля.

Ранее прокуратура Ирана раскрыла причины уничтожения украинского Boeing 737. Катастрофа случилась в результате человеческой ошибки, а не приказа высших военных властей страны. Так, оператор зенитно-ракетного комплекса имел информацию о выпущенных крылатых ракетах. При этом он не смог верно определить, где находится север, — таким образом под подозрение попал взлетевший самолет.

31 мая власти Ирана отказались посылать черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Тогда предполагалось, что черные ящики отправят во Францию.

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