Иран отказался посылать черные ящики Boeing 737 на Украину

Власти Ирана отказались посылать черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на агентство IRNA.

Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Черные ящики, скорее всего, отправят во Францию.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Киев может подать в Международный суд ООН, если переговоры с Тегераном по поводу сбитого самолета окажутся безрезультатными.

Зимой глава иранского МИД Мохаммад-Джавад Зариф признал, что у страны нет технических возможностей для расшифровки черных ящиков.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

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