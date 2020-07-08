Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших в сбитом Boeing

Иран отказался выплачивать компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737. Об этом сообщает УНИАН.

По словам замглавы МИД Украины Евгения Енина, 7 июля Тегеран отклонил первоначальное предложение украинской стороны о выплате компенсаций, однако в Киеве надеются на продолжение переговоров. Украинские власти рассчитывают на то, что «под воздействием ряда факторов» Иран вернется к переговорному процессу.

Енин подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных суммах компенсации, потому что они определяются по результатам комплексной экспертизы. По словам заместителя министра, в настоящий момент все зависит от политической воли иранской стороны.

Ранее власти Ирана отказались посылать черные ящики Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Черные ящики, скорее всего, отправят во Францию.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.

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