Зеленский пригрозил Ирану судом за невыполнение обещаний по сбитому самолету

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Ирану международными судами в случае невыполнения взятых им обязательств по сбитому самолету авиакомпании МАУ. Об этом Зеленский рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Глава государства заявил, что рассчитывает на выполнение иранскими властями обещаний, которые они сделали после инцидента. Так, президент рассчитывает не только на возвращение черных ящиков, но и на адекватные компенсации. Зеленский также хотел бы, чтобы Иран принес официальные извинения.

«В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обратиться в международные суды», — подчеркнул он.

Ранее власти Ирана отказались посылать черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Черные ящики, скорее всего, отправят во Францию.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

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