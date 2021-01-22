Кравчук собрался в Крым

Первый президент Украины и нынешний представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем он подчеркнул, что визит вряд ли принесет ему «большое удовлетворение». «Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — сказал Кравчук.

Он добавил, что сейчас очень редко ездит далеко, однако хотел бы лично посетить полуостров и оценить обстановку своими глазами.

Ранее в январе Кравчук заявил о готовности Украины к компромиссу с Россией по Крыму.

В начале 2014 года на Украине сменилась центральная власть после массовых антиправительственных выступлений в Киеве и других городах. В марте того же года Крым присоединился к России после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали это решение. Вскоре после этого часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украины попыталась вернуть их силой, но безуспешно. Киев обвиняет Москву в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Россия отвергает все претензии Украины.