Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская попала под санкции Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

При этом Поклонская ранее заявляла, что готова стать послом России на Украине, и выражала готовность встретиться с Зеленским, чтобы наладить диалог.

Зеленский отметил, что на очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) приняли решение о применении санкций против 19 компаний, связанных с «пользованием и добычей недр Украины».

Кроме того, персональные санкции применены против 27 человек, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов, бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-министр образования Дмитрий Табачник и экс-генпрокурор Виктор Пшонка. Также в список попали Константин Затулин, Вадим Колесниченко, Сергей Курченко, Сергей Кусюк, Павел Лебедев, Леонид Пасечник и другие.

«Продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то посчитал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции против бывшего президента Виктора Януковича и высокопоставленных чиновников из его окружения.