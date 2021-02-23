Попавшие под санкции украинские телеканалы создали свой медиахолдинг

Три украинских телеканала, к которым власти применили санкции, создали свой медиахолдинг «Новости». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.

Речь идет о телеканалах «112 Украина», «Ньюсуан» и «ZIK». Учредителями холдинга стали 100 человек.

Ранее сообщалось, что журналистов трех заблокированных украинских телеканалов, которые ранее попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), лишили аккредитации в Верховной Раде.

Депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский назвал меру справедливой, поскольку эти каналы — «рупоры пропаганды из-за поребрика». Также он подчеркнул, что это не последние «пророссийские» «диверсионные СМИ» на Украине.