ВСУ предрекли панику и тревогу из-за успехов ВС России на одном из участков фронта

Рогов: Взятие ВС России Малиновки добавит ВСУ паники и тревоги за Гуляйполе

Взятие российскими военными под контроль села Малиновка в Запорожской области добавит Вооруженным силам Украины (ВСУ) переживаний за город Гуляйполе. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе», — объяснил Рогов.

14 июля стало известно о взятии Вооруженными силами (ВС) России Малиновки. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

Сообщалось, что взятие под контроль Малиновки открывает российским войскам путь к наступлению на гуляйполевском направлении. Оно может продолжиться с двух флангов.

