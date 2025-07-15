Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:16, 15 июля 2025Бывший СССР

ВСУ предрекли панику и тревогу из-за успехов ВС России на одном из участков фронта

Рогов: Взятие ВС России Малиновки добавит ВСУ паники и тревоги за Гуляйполе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Взятие российскими военными под контроль села Малиновка в Запорожской области добавит Вооруженным силам Украины (ВСУ) переживаний за город Гуляйполе. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе», — объяснил Рогов.

14 июля стало известно о взятии Вооруженными силами (ВС) России Малиновки. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

Сообщалось, что взятие под контроль Малиновки открывает российским войскам путь к наступлению на гуляйполевском направлении. Оно может продолжиться с двух флангов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны детали разговора Трампа и Зеленского. Они обсуждали давление на Путина и удары по Москве и Петербургу

    Раскрыт печальный финал осужденного по делу «Зимней вишни» пожарного

    Раскрыты подробности об избившем батюшку палкой в российском храме мужчине

    Звезда Сomedy Woman получила травму на съемках реалити-шоу

    Раскрыто отношение сторонников Трампа к помощи Украине

    Выпускающий ЗРК «Тор» завод утроил производство с начала СВО

    Британского легионера ВСУ приговорили в ДНР

    Российские войска продвинулись к Константиновке в ДНР

    Помогавший спецслужбам России с территории Украины американец обратился к Путину

    Раскрыт простой способ снизить риск рака на 20 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости