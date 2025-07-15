В США пришли в ужас от удара российской ракеты Х-101

TWZ: Удар российской крылатой ракеты Х-101 приводит в ужас

Применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас. Об этом пишет американское издание TWZ.

В публикации обозреватель Томас Ньюдик обратил внимание на видео удара российской ракеты по Черновцам, совершенного 11 июля. «На кадрах видно, как ракета под крутым углом падает на землю, а вскоре после этого следует серия взрывов, соответствующих кассетной боеголовке. Затем над местностью поднимается большое темное облако дыма», — пишет автор.

Обозреватель уверяет, что максимальная дальность ракеты Х-101 составляет от 3000 до 4000 километров, а оружие, по всей видимости, «поступило в серийное производство в 2010–2011 годах и впоследствии применялась в боевых действиях во время российской кампании в Сирии, запускаясь с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС».

Ньюдик пишет, что Х-101 всех модификаций может достигнуть любой точки на Украине. «Базовая Х-101 может поражать цели практически в любой точке Европы при запуске из российского воздушного пространства», — говорится в публикации.

В июне польское издание Оnet напомнило, что крылатая ракета Х-101 способна бить по всей территории Украины.