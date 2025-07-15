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11:06, 15 июля 2025Силовые структуры

Россиянин попытался хладнокровно сжечь дом подростка

В Омской области задержан мужчина, поджегший дом подростка из-за ссоры с ним
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Омской области задержан 26-летний мужчина, который после ссоры с 17-летним подростком попытался хладнокровно сжечь его дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

На допросе задержанный не стал отрицать своей вины. По его словам, он собирался сжечь ворота, но огонь перекинулся на дом в считаные секунды. В результате была полностью уничтожена кровля здания. Правоохранители назначили пожарно-техническую экспертизу. По итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, фигурант и потерпевший давно конфликтуют. В какой-то момент мужчина решил разобраться с юношей. Он взял бензин и пришел к дому, в котором проживает подросток.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области неизвестный попытался ночью сжечь дом главного имама региона Мухаммеда Бикмаева.

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