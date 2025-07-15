Россиянин попытался хладнокровно сжечь дом подростка

В Омской области задержан мужчина, поджегший дом подростка из-за ссоры с ним

В Омской области задержан 26-летний мужчина, который после ссоры с 17-летним подростком попытался хладнокровно сжечь его дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

На допросе задержанный не стал отрицать своей вины. По его словам, он собирался сжечь ворота, но огонь перекинулся на дом в считаные секунды. В результате была полностью уничтожена кровля здания. Правоохранители назначили пожарно-техническую экспертизу. По итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, фигурант и потерпевший давно конфликтуют. В какой-то момент мужчина решил разобраться с юношей. Он взял бензин и пришел к дому, в котором проживает подросток.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области неизвестный попытался ночью сжечь дом главного имама региона Мухаммеда Бикмаева.