Неизвестный пытался сжечь дом имама в российском регионе

В Ростовской области неизвестный метнул коктейль Молотова в дом главного имама

В Ростовской области неизвестный попытался ночью сжечь дом главного имама региона Мухаммеда Бикмаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поздним вечером поджигатель дождался возвращения домой священнослужителя, который проживает в 190 мерах от мечети на улице Туркестанской. После того как жильцы заснули, злоумышленник метнул в окно коктейль Молотова. Возгорание оперативно потушили. Имам рассказал, что никто не пострадал, сам он чувствует себя нормально.

Мужчина участвовал в переговорах с захватчиками СИЗО Ростова-на-Дону летом 2024 года, убеждая их сложить оружие и отпустить заложников. Девять заключенных сумели освободиться из камер и напасть на сотрудников. В ходе штурма четверых террористов ликвидировали.