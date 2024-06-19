Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:46, 19 июня 2024Россия

В Ингушетии нашли дом захватчика из ростовского СИЗО. Что отличает его от соседних строений?

«РИА Новости» нашло опустевший дом захватчика из ростовского СИЗО

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Журналисты нашли в Малгобекском районе Ингушетии дом одного из террористов, захвативших заложников в следственном изоляторе (СИЗО) Ростова-на-Дону. Частное двухэтажное строение с панорамным окном, огороженное кирпичным забором, сейчас пустует.

Речь идет о доме 22-летнего уроженца Ингушетии Малика Гандалоева (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчина был задержан в 2023 году в лесу в Сунженском районе вместе с другим предполагаемым террористом, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым. Тогда же силовики в лесу обнаружили тайник с самодельной взрывчаткой.

Материалы по теме:
Спецназ ликвидировал террористов в СИЗО Ростова-на-Дону. Как они смогли устроить побег, найти оружие и взять заложников?
Спецназ ликвидировал террористов в СИЗО Ростова-на-Дону.Как они смогли устроить побег, найти оружие и взять заложников?
16 июня 2024
35 лет одному из самых громких побегов в истории России. Как заключенные пять часов держали в страхе целый город?
35 лет одному из самых громких побегов в истории России.Как заключенные пять часов держали в страхе целый город?
12 мая 2024

В соседнем доме проживает семья дяди Гандалоева, но на момент приезда корреспондентов из взрослых в доме никого не оказалось — там были только дети. Неподалеку, в паре километров, живут родители Гандалоева — тоже в частном доме.

Гандалоева считали «домашним мальчиком»

Ранее дядя преступника Мухарбек Гандалоев рассказал, что его племянник был «домашним мальчиком». «То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, — мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — сказал он.

Также, по его словам, племянник имел хорошие характеристики в вузе. Малик Гандалоев хотел выучиться на врача и поступил в медицинскую академию в Астрахани. Он считает, что юноша попал в плохую компанию, его могли ввести в заблуждение.

Материалы по теме:
В российской колонии вспыхнул бунт из-за рабского труда. Как тюремщики и бизнесмены зарабатывали миллионы на заключенных?
В российской колонии вспыхнул бунт из-за рабского труда.Как тюремщики и бизнесмены зарабатывали миллионы на заключенных?
6 мая 2024
«В России лучше следить за словами» Как иностранцы сидят в российских колониях и что они говорят о своем тюремном опыте?
«В России лучше следить за словами»Как иностранцы сидят в российских колониях и что они говорят о своем тюремном опыте?
21 мая 2024

Отец Гандалоева Умарбек также поведал, что в шоке от случившегося и не понимает, что случилось с сыном. Последний раз он видел его на суде в клетке, тогда им пообщаться не удалось.

Гандалоев был застрелен спецназом во время штурма СИЗО

Нападение на изолятор в Ростове-на-Дону произошло 16 июня. Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры и взять в заложники сотрудников СИЗО. Преступники были вооружены ножами с символикой «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и заточками. Кроме того, во время побега они завладели пожарными топорами, которые были на специальном щите во дворе, и отобрали у одного из заложников резиновую палку.

До огнестрельного оружия злоумышленники не добрались, хотя явно на это рассчитывали

источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Гандалоев вместе с пятью соучастниками был застрелен спецназом во время штурма СИЗО. Террорист окончил свой путь у мусорных баков. Заложники не пострадали.

Позднее стало известно, что один из бандитов выжил. 27-летний Даниил Камнев (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был тяжело ранен в голову и не подавал признаков жизни. Однако позднее у него обнаружили слабый пульс и экстренно госпитализировали. Преступнику провели одну операцию. Он до сих пор не приходил в сознание, и врачи отказываются от каких-либо прогнозов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прибыл в Пхеньян. Как на Западе отреагировали на визит российского лидера в Северную Корею?

      Суд вынес приговор избившему россиянку американцу Блэку

      Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада

      Россиянка описала дома в США фразой «точно не для русских»

      Российские танкисты уничтожили укрепрайон ВСУ севернее Работино

      Место рождения группы Grateful Dead выставили на продажу

      Сексолог указал на скрытые причины женских измен

      Еще одну песню группы «Порнофильмы» запретили в России

      Отбывающего срок бывшего депутата Яшина перевели из ШИЗО

      «Почту России» оштрафовали на 100 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше