В Ингушетии нашли дом захватчика из ростовского СИЗО. Что отличает его от соседних строений?

«РИА Новости» нашло опустевший дом захватчика из ростовского СИЗО

Журналисты нашли в Малгобекском районе Ингушетии дом одного из террористов, захвативших заложников в следственном изоляторе (СИЗО) Ростова-на-Дону. Частное двухэтажное строение с панорамным окном, огороженное кирпичным забором, сейчас пустует.

Речь идет о доме 22-летнего уроженца Ингушетии Малика Гандалоева (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчина был задержан в 2023 году в лесу в Сунженском районе вместе с другим предполагаемым террористом, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым. Тогда же силовики в лесу обнаружили тайник с самодельной взрывчаткой.

В соседнем доме проживает семья дяди Гандалоева, но на момент приезда корреспондентов из взрослых в доме никого не оказалось — там были только дети. Неподалеку, в паре километров, живут родители Гандалоева — тоже в частном доме.

Гандалоева считали «домашним мальчиком»

Ранее дядя преступника Мухарбек Гандалоев рассказал, что его племянник был «домашним мальчиком». «То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, — мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — сказал он.

Также, по его словам, племянник имел хорошие характеристики в вузе. Малик Гандалоев хотел выучиться на врача и поступил в медицинскую академию в Астрахани. Он считает, что юноша попал в плохую компанию, его могли ввести в заблуждение.

Отец Гандалоева Умарбек также поведал, что в шоке от случившегося и не понимает, что случилось с сыном. Последний раз он видел его на суде в клетке, тогда им пообщаться не удалось.

Гандалоев был застрелен спецназом во время штурма СИЗО

Нападение на изолятор в Ростове-на-Дону произошло 16 июня. Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры и взять в заложники сотрудников СИЗО. Преступники были вооружены ножами с символикой «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и заточками. Кроме того, во время побега они завладели пожарными топорами, которые были на специальном щите во дворе, и отобрали у одного из заложников резиновую палку.

До огнестрельного оружия злоумышленники не добрались, хотя явно на это рассчитывали источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Гандалоев вместе с пятью соучастниками был застрелен спецназом во время штурма СИЗО. Террорист окончил свой путь у мусорных баков. Заложники не пострадали.

Позднее стало известно, что один из бандитов выжил. 27-летний Даниил Камнев (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был тяжело ранен в голову и не подавал признаков жизни. Однако позднее у него обнаружили слабый пульс и экстренно госпитализировали. Преступнику провели одну операцию. Он до сих пор не приходил в сознание, и врачи отказываются от каких-либо прогнозов.