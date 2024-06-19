Раскрыто состояние выжившего террориста из ростовского СИЗО

Shot: в Ростове выжил один террористов, захвативших заложников в СИЗО

Террорист, захвативший заложников и выживший при штурме СИЗО в Ростове-на-Дону, сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

27-летний Даниил Камнев был тяжело ранен в голову и не подавал признаков жизни. Однако позднее у него обнаружили слабый пульс и экстренно госпитализировали.

Преступнику провели одну операцию. Он до сих пор не приходил в сознание, и врачи отказываются от каких-либо прогнозов.

Камнев принял ислам и стал сторонником его радикального течения. В СИЗО он находился после вынесенного ему приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

Нападение на следственный изолятор в Ростове-на-Дону произошло 16 июня. Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры и взять в заложники сотрудников. После этого спецназ провел штурм, которому предшествовали переговоры с преступниками, однако общение не увенчалось успехом.