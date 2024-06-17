Дядя захватчика ростовского СИЗО рассказал о своем племяннике

«Известия»: захвативший СИЗО в Ростове Гандалоев был «домашним мальчиком»

Один из участников захвата следственного изолятора (СИЗО) в Ростове, Малик Гандалоев, был «домашним мальчиком». Об этом рассказал его дядя Мухарбек Гандалоев в беседе с «Известиями».

«То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, — мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — сказал Гандалоев.

Он отметил, что его племянник хорошо учился в школе, а также имел хорошие характеристики в вузе.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сообщалось, что трое из преступников ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.

Взятие заложников в СИЗО-1 закончилось штурмом. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого. По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом.