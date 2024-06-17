Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:27, 17 июня 2024Россия

Дядя захватчика ростовского СИЗО рассказал о своем племяннике

«Известия»: захвативший СИЗО в Ростове Гандалоев был «домашним мальчиком»

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Один из участников захвата следственного изолятора (СИЗО) в Ростове, Малик Гандалоев, был «домашним мальчиком». Об этом рассказал его дядя Мухарбек Гандалоев в беседе с «Известиями».

«То, что сейчас говорят, то, что сейчас происходит, — мы сами в шоке. Он отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — сказал Гандалоев.

Он отметил, что его племянник хорошо учился в школе, а также имел хорошие характеристики в вузе.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сообщалось, что трое из преступников ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.

Взятие заложников в СИЗО-1 закончилось штурмом. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого. По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Террористам из ростовского СИЗО передали флаг ИГ под видом полотенец. Кто мог помочь преступникам в организации побега?

      В Госдуме предложили разрешить превышение самообороны в своем доме

      Индия объяснила отказ от подписи итоговой декларации саммита по Украине

      В российском регионе сообщили об угрозе атаки БПЛА

      Сын президента Сербии полез в драку с английскими фанатами на Евро-2024

      В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

      Аварию на подстанции в Ростове объяснили

      В МИД высказались об участии России в переговорах по Украине

      Дочь Кейт Мосс вышла в свет в платье с глубоким декольте

      Президент Чехии высоко оценил саммит по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше