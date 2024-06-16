Спецназ ликвидировал всех захватчиков в ростовском СИЗО

ФСИН: захватчики из ростовского СИЗО ликвидированы

Захватчиков из ростовского СИЗО ликвидировали, сообщили в Telegram-канале Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Заложники во время штурма не пострадали.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — сказано в сообщении пресс-службы ФСИН.

Ранее стало известно, что во время штурма ростовского СИЗО никто из сотрудников спецслужб не пострадал. Операция спецслужб длилась три минуты. До начала штурма с преступниками, захватившими заложников, вели переговоры, которые не дали результатов.

По факту захвата заложников в СИЗО Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело. Одним из удерживаемых захватчиками оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

О захвате заложников в ростовском СИЗО стало известно утром 16 июня. Преступники выбили оконную решетку в камере, проникли в дежурную часть и взяли двух заложников. Сообщалось, что обвиняемые захватили начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1.