По факту захвата заложников в СИЗО Ростова возбудили уголовное дело

СК РФ возбудил дело по факту захвата заложников в СИЗО Ростова

По факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

«По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — сказано в сообщении.

Ранее появилось видео с еще одним участником захвата заложников в ростовском СИЗО.

Утром в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сумели выбраться из камеры СИЗО в Ростове-на-Дону и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Среди захватчиков — особо опасные преступники, сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).