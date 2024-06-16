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09:53, 16 июня 2024Силовые структуры

Стали известны требования захвативших заложников в ростовском СИЗО

Baza: захватившие заложников в ростовском СИЗО потребовали машину и оружие

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Обвиняемые в ростовском СИЗО, которые захватили заложников, потребовали машину и оружие. Об этом пишет Baza в Telegram.

«По предварительной информации, преступники, захватившие заложников в СИЗО требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора», — говорится в публикации. Отмечается, что при выполнении этих требований они готовы отпустить заложников.

По информации источника Telegram-канала «112», заложники пока целы. К СИЗО уже прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР, рядом также дежурят скорая и спасатели.

По имеющимся данным, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, захватив двух заложников. Их личности были установлены. Среди взявших в заложники оказались осужденные за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) Гиреев, Цицкиев и Акиев.

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      Кристина Есикова
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