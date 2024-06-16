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09:24, 16 июня 2024Силовые структуры

Появились подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО

Baza: шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, захватив двух заложников. Подробности случившегося раскрывает издание Baza.

По данным издания, среди преступников есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.

По имеющимся сведениям, в заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1.

О ЧП в российском СИЗО стало известно ранее 16 июня. Начальник ГУФСИН РФ по Ростовской области Дмитрий Безруких, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры находятся на месте происшествия.

Также, как сообщает РЕН ТВ, в регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

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      Алина Гончарова
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