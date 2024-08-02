Выживший участник захвата заложников в ростовском СИЗО получил 23 года колонии

Участник захвата заложников в ростовском СИЗО Камнев приговорен к 23 годам

Южный окружной военный суд приговорил выжившего участника захвата заложников ростовском СИЗО Даниила Камнева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 23 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, осужденный планировал совершить теракт в Кисловодске, присоединившись к объединению «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная в России экстремистская организация). Он — единственный выживший из террористов, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону 16 июня.

Камнев признан виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»), по 205.3 УК РФ («Обучение террористической деятельности»), по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), по части 2 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и по части 2 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что адвокат Камнева попросил суд смягчить ему меру пресечения по уголовному делу о подготовке взрыва в здании отдела МВД Кисловодска.

Захват заложников в ростовском СИЗО произошел утром 16 июня. Шестеро заключенных, среди которых был Камнев, выбрались из камеры ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме Камнева, ликвидировали.