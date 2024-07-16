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13:51, 16 июля 2024Силовые структуры

Адвокат попросил смягчить меру пресечения захватчику ростовского СИЗО

Защита выжившего участника захвата СИЗО в Ростове-на-Дону просит его освободить
Даниил Камнев

Даниил Камнев. Кадр: Telegram-канал «Царьград ТВ»

Адвокат Даниила Камнева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выжившего участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, попросил суд смягчить ему меру пресечения по уголовному делу о подготовке взрыва в здании отдела МВД Кисловодска. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях в Южном окружном военном суде защитник предложить освободить Камнева из-под стражи, напомнив, что он сразу же стал сотрудничать со следствием.

11 июля прокурор запросил для Камнева 28 лет лишения свободы за обвинения по пяти статьям, среди которых 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. По версии следствия, в 2019 году он вступил в запрещенное в России экстремистское объединение «Ат-Такфир валь-Хиджра» и научился обращаться с оружием и взрывчаткой. В марте 2021 года он и его подруга решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два самодельных взрывных устройства. Осуществить свой план они не успели, потому что их задержали силовики.

Камнев уже был осужден на девять лет за причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом и хулиганство.

Утром 16 июня шестеро заключенных, среди которых был Камнев, выбрались из камеры ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме Камнева, ликвидировали.

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      Любовь Ширижик
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