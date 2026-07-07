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20:19, 7 июля 2026Ценности

52-летняя Пенелопа Крус в полупрозрачном наряде попала на обложку журнала

52-летняя актриса Пенелопа Крус в откровенном виде снялась для обложки журнала Porter
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xavigordo

Испанская актриса Пенелопа Крус в откровенном виде попала на обложку журнала Porter. Фото опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летнюю звезду «Ванильного неба» запечатлели на камеру в черном полупрозрачном наряде с глубоким декольте, рукава и юбка которого были оформлены кружевами. При этом на размещенном кадре видно, что под изделие Крус надела чулки.

Кроме того, знаменитость снялась в черном костюме, состоящем из жакета и мини-юбки. Также она показала фигуру в платье, украшенном изображениями белых цветов.

На съемке в качестве фотографа выступил Ксави Гордо. За образы артистки отвечала стилист Шарлотта Блэзби.

В июне сообщалось, что Пенелопа Крус внезапно сменила имидж.

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