Раскрыт неожиданный предвестник диабета

CRM: Состав кишечной микрофлоры меняется за несколько лет до развития диабета второго типа

Изменения в составе кишечной микрофлоры могут появляться за несколько лет до развития сахарного диабета второго типа. К такому выводу пришли шведские ученые, проанализировавшие микробиом тысяч людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

В исследовании приняли участие 4685 взрослых жителей Швеции. Ученые изучили состав бактерий в образцах кала участников, а затем наблюдали за их здоровьем в среднем пять лет. За это время диабет второго типа развился у 383 человек. Анализ показал, что еще до появления болезни у них наблюдался характерный состав кишечной микрофлоры. Исследователи выявили девять видов бактерий, связанных с повышенным риском заболевания.

Одним из самых неожиданных результатов стало поведение бактерии Akkermansia muciniphila, которую обычно считают полезной для здоровья. Оказалось, что при недостатке пищевых волокон эта бактерия начинает разрушать защитный слизистый слой кишечника. Это способствует развитию воспаления и нарушений обмена веществ, которые могут привести к инсулинорезистентности и диабету.

Также выяснилось, что влияние некоторых бактерий зависит от их количества: например, низкий уровень Coprococcus catus был связан с повышенным риском болезни, тогда как при более высокой концентрации такой связи не наблюдалось.

По словам исследователей, в будущем анализ кишечной микрофлоры может дополнить существующие способы оценки риска диабета наряду с уровнем глюкозы, наследственностью и ожирением.

Ранее ученые выяснили, что куркумин улучшает показатели сахара и снижает воспаление при диабете 2 типа.