СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:04, 7 июля 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный предвестник диабета

CRM: Состав кишечной микрофлоры меняется за несколько лет до развития диабета второго типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Изменения в составе кишечной микрофлоры могут появляться за несколько лет до развития сахарного диабета второго типа. К такому выводу пришли шведские ученые, проанализировавшие микробиом тысяч людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

В исследовании приняли участие 4685 взрослых жителей Швеции. Ученые изучили состав бактерий в образцах кала участников, а затем наблюдали за их здоровьем в среднем пять лет. За это время диабет второго типа развился у 383 человек. Анализ показал, что еще до появления болезни у них наблюдался характерный состав кишечной микрофлоры. Исследователи выявили девять видов бактерий, связанных с повышенным риском заболевания.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Одним из самых неожиданных результатов стало поведение бактерии Akkermansia muciniphila, которую обычно считают полезной для здоровья. Оказалось, что при недостатке пищевых волокон эта бактерия начинает разрушать защитный слизистый слой кишечника. Это способствует развитию воспаления и нарушений обмена веществ, которые могут привести к инсулинорезистентности и диабету.

Также выяснилось, что влияние некоторых бактерий зависит от их количества: например, низкий уровень Coprococcus catus был связан с повышенным риском болезни, тогда как при более высокой концентрации такой связи не наблюдалось.

По словам исследователей, в будущем анализ кишечной микрофлоры может дополнить существующие способы оценки риска диабета наряду с уровнем глюкозы, наследственностью и ожирением.

Ранее ученые выяснили, что куркумин улучшает показатели сахара и снижает воспаление при диабете 2 типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

    Раскрыт неожиданный предвестник диабета

    Российская туристка описала отдых в Дагестане фразой «море просто отстой»

    Часть россиян предупредили об опасности жары

    Месси установил антирекорд чемпионатов мира

    Юрист рассказал о расходах «королевы марафонов» в колонии

    Двукратный олимпийский чемпион поприветствовал решение МОК вернуть россиян

    Исполнитель теракта в Монако попала на видео перед взрывом

    Русская мошенница Анна Делви в купальнике поздравила американцев с Днем независимости США

    Принц Гарри проиграл суд и может лишиться пяти миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok