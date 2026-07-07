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20:02, 7 июля 2026Путешествия

Российская туристка описала отдых в Дагестане фразой «море просто отстой»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @mary.nutriveda

Отдыхавшая в Дербенте, Дагестан, российская туристка описала поездку фразой «море просто отстой». Об этом она рассказала на своей странице @mary.nutriveda в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Грязь. Канализация сливается прямо в море. Тут не только инфекцию заработаешь, но и наверняка какого-то глиста привезешь из отпуска», — пожаловалась автор ролика, снимая себя на камеру на берегу Каспийского моря.

При этом женщина подчеркнула, что в Дагестане очень красивая природа и потрясающие люди, однако вода и пляжи грязные. «Конечно, мы дико разочарованы, что пляж мимо, и мы спасаемся только бассейнами, которые тоже днем с огнем не сыщешь», — заметила она.

Ранее блогер описал Дагестан словами «цены кажутся заоблачными». Аренда жилья без излишеств обойдется в 25-30 тысяч рублей, что для местных — огромные деньги.

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