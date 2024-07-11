Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок по другому делу

Прокурор запросил 28 лет для выжившего при захвате ростовского СИЗО Камнева

Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для единственного выжившего участника захвата заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону Даниила Камнева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по другом делу, связанному с подготовкой теракта в Кисловодске. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках этого дела Камнев проходит обвиняемым по пяти статьям, среди которых 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

В 2020 году обвиняемый стал сторонником радикального течения ислама. По версии следствия, в марте 2021 года он и его возлюбленная решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два самодельных взрывных устройства. Осуществить свой план они не успели, потому что их задержали силовики.

11 июля прошло заседание по этому делу, во время которого террорист признал свою вину.

Утром 16 июня шестеро заключенных, среди которых был Камнев, выбрались из камеры ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме Камнева, ликвидировали.