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13:29, 11 июля 2024Силовые структуры

Выживший участник захвата заложников в ростовском СИЗО признал вину по другому делу

Выживший участник захвата ростовского СИЗО Камнев признал вину по другому делу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Единственный выживший участник захвата заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал вину по другом делу, связанному с подготовкой теракта в Кисловодске. Об этом сообщает РИА Новости.

Вину Камнев признал во время заседания, которое прошло 11 июля. Террорист принял в нем участие по видеосвязи из СИЗО-2 Таганрога. В рамках этого дела мужчина проходит обвиняемым по пяти статьям, среди которых 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

В 2020 году Камнев стал сторонником радикального течения ислама. По версии следствия, в марте 2021 года он и его возлюбленная решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два самодельных взрывных устройства. Осуществить свой план они не успели, потому что их задержали силовики.

Ранее сообщалось, что Камнева выписали из больницы и арестовали до 15 августа.

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