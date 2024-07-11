Выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО выписали из больницы

В Ростове-на-Дону из больницы выписали выжившего участника захвата СИЗО

В Ростове-на-Дону единственного выжившего участника захвата заложников в СИЗО №1 Даниила Камнева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выписали из больницы. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Михаил Минаков.

Минаков отметил, что на время предварительного следствия его подзащитного перевели под стражу. 4 июля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Камнева до 15 августа.

10 июля сообщалось, что террорист дал первые показания. На допросе он пояснил, что использовавшиеся при захвате ножи подельники приобрели за 5000 рублей благодаря сотрудникам режимного отдела. Камнев указал на конкретных работников СИЗО.

28-летний преступник был ранен в голову во время штурма. С 16 июня он находился в коме, из которой вышел через пять дней. Камнев принял ислам, выбрал для себя имя Хамза и стал сторонником радикального течения этой религии. В СИЗО оказался после вынесенного судом приговора за организацию деятельности экстремистской организации.