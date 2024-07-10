Выживший после захвата заложников в ростовском СИЗО террорист дал показания

Выживший после штурма ростовского СИЗО террорист Камнев дал первые показания

Единственный выживший при штурме ростовского СИЗО-1 террорист дал первые показания. Об этом в среду, 10 июля, сообщает Telegram-канал Shot

Речь идет о террористе Данииле Камневе, участвовавшем в захвате заложников. На допросе он пояснил, что использовавшиеся при захвате ножи подельники приобрели за 5000 рублей благодаря сотрудникам режимного отдела. Камнев указал на конкретных сотрудников, которые покупали холодное оружие, затем заворачивали его во флаги с исламскими надписями и проносили в камеры в коробках.

Отмечается, что каждого сотрудника ждет строгая проверка. И если показания Камнева подтвердятся, то виновные станут фигурантами уголовного дела.

28-летний преступник был ранен в голову во время штурма. С 16 июня он находился в коме, из которой вышел через пять дней. Камнев принял ислам, выбрал для себя имя Хамза и стал сторонником радикального течения этой религии. В СИЗО оказался после вынесенного судом приговора за организацию деятельности экстремистской организации.