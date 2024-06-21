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21:32, 21 июня 2024Силовые структуры

Захватчик заложников в ростовском СИЗО вышел из комы

Захвативший заложников в ростовском СИЗО террорист Камнев вышел из комы

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Террорист Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), захвативший сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, пришел в себя после тяжелого ранения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

28-летний преступник был ранен в голову во время штурма. С воскресенья, 16 июня, он находился в коме. Сейчас он способен говорить, его уже допросили.

Камнев принял ислам, выбрал для себя имя Хамза и стал сторонником радикального течения этой религии. В СИЗО оказался после вынесенного судом приговора за организацию деятельности экстремистской организации.

О том, что один из преступников, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил во время штурма, стало известно 18 июня.

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      Марина Совина
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